Регіна Тодоренко відверто розповіла, з яким транспортом не може "подружитися"

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла, що ніколи у неї не вдається

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, якій нещодавно її коханий, російський співак Влад Топалов зробив пропозицію руки і серця, поділилася деяким одкровенням зі своїми фоловерами. Вона розповіла, що у неї ніяк не виходить керувати моторолерами. Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Екстрім обожнюю, але тільки не моторолери. Постійно з них падаю!", - написала в публікації Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники оцінили викладене фото, хоча більшість користувачів все ж надає перевагу відзначати вільні вбрання ведучої, які вона останнім часом має і коментують чутки з приводу її положення.

"Красуня", "Яка ж ви чарівна! Дивлюся і милуюся", "Красива, природна", "Регіна, як завжди найгарніша і позитивна!", "Красуня, животик вже видно", "Ого! Яка широка", "Вагітна чи що?" "Мені здається, я помітила животик", - написали фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, російська блогер і нинішня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Настя Івлеєва схилила українську телеведучу і свою подругу Регіну Тодоренко на відверту розмова про особисте життя.

Також ми писали про те, що подруга Тодоренко, відома співачка стала новою ведучою "морського" сезону "Орла і Решки".

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 10 цікавих фактів про Регіну Тодоренко