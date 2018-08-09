Батьки Меланії Трамп стали громадянами США

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Вони родом із Словенії

Батьки першої леді США Меланії Трамп Віктор і Амалія Кнавс стали громадянами США. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Вони принесли клятву вірності США в Нью-Йорку в четвер, 9 серпня. Батьки дружини Дональда Трампа є вихідцями із Словенії, але протягом тривалого часу мали статус постійних жителів США.

До речі, Меланія народилася в місті Севниці, який розташований недалеко від столиці Словенії Любляни. Кнавси не забувають про батьківщину. Там вони досі володіють будинком і відвідують його два чи три рази на рік.

Тато Меланії старше президента США всього на два роки, йому 74, а дружині Амалії – 73 роки.

Нагадаємо, Google змусили видавати фото Трампа за запитом idiot.

До речі, Меланія Трамп підкорила стильним костюмом на зустрічі зі студентами.

Перша леді США Меланія Трамп продовжує підкорювати стильними образами. На цей раз дружина Дональда Трампа захопила всіх брючним костюмом.

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