У Росії терміново госпіталізували зірку "Убивчої сили"

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Артисту провели операцію в одній із лікарень Санкт-Петербурга

Відомий російський актор Євген Леонов-Гладишев був екстрено госпіталізований у Санкт-Петербурзі. Як повідомляє 78.ru, у артиста діагностували крововилив у мозок.

66-річній зірці "Забійної сили" і "Вулиць розбитих ліхтарів" була проведена операція. В даний час Леонов-Гладишев знаходиться у відділенні нейрохірургії.

Фото: Євген Леонов-Гладишев (kinopoisk.ru)

Леонов-Гладишев відомий ролями у радянських фільмах, таких як "Місце зустрічі змінити не можна", а також ролями у багатьох серіалах.

Він знявся в образі майора Анатолія Шишкіна, начальника відділу з розкриття вбивств у серіалі "Убивча сила".

Євген Леонов-Гладишев народився 24 січня 1952 року у Вільнюсі. У 1969 році поступив до Ленінградського інституту театру, музики та кінематографії, після закінчення якого став актором кіностудії "Ленфільм".

Нагадаємо, відомий російський актор Олексій Панін влаштував дебош у літаку, який вилітав з окупованого Сімферополя до Москви. Артист був у нетверезому стані. Через його неадекватну поведінку літак не зміг злетіти. Більше того, як повідомили російські ЗМІ, Паніна зняли з рейсу у супроводі поліції.

Раніше повідомлялося про те, що Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав всіх росіян "валити" з РФ. При цьому він сам втік з Росії, залишивши величезні борги. Суд заборонив Паніну, борги якого по аліментах перевищують мільйон рублів, залишати Росію. Але артист зізнався радіо "Говорить Москва", що встиг виїхати до Італії.

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