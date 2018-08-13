Втікала зі школи: Віра Брежнєва згадала, як над нею сміялися в дитинстві

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

36-річна Віра Брежнєва згадала свої шкільні роки

Популярна українська співачка, актриса, телеведуча Віра Брежнєва, яка нещодавно знялася топлес для реклами, згадала, як над нею сміялися в дитинстві.

36-річна поп-зірка згадала свої шкільні роки, а разом з ними глузування однолітків, злидні, відсутність пристойного одягу, комплекси через зовнішність і бажання бути привабливою.

Відео: РБК-Україна

Як пише "Леді", Віра росла в багатодітній сім'ї і доношувала речі сестер. У майбутньої артистки було коротке волосся, вона носила окуляри і брекети, а однолітки придумували для невпевненої в собі дівчинки образливі прізвиська.

За словами Брежнєвої, у першій половині дня вона вчилася, а відразу після навчання працювала посудомийкою в барі, а іноді і під час уроків втікала із школи на інший підробіток - нянею.

"Коли з'явилися перші секонд-хенди, ми розшукували в купах надісланих з Європи та Америки ношених речей щось більш-менш пристойне, приносили додому, прали, ремонтували, прасували. Мама нам допомагала, їй так хотілося, щоб доньки були одягнені не гірше інших. І ми, жаліючи маму, ніколи не розповідали про те, як над нами знущаються в школі і у дворі, сміються, що їмо в шкільній їдальні безкоштовні обіди", - згадала Брежнєва.

Раніше Styler писав про те, що Віра Брежнєва в коротких шортах захопила мережа стрункими ногами.

Нагадаємо, скандальна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає і працює в Росії, розповіла, як над нею знущалися в дитинстві.

Відео: РБК-Україна