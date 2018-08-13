Сбегала из школы: Вера Брежнева вспомнила, как над ней смеялись в детстве

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

36-летняя Вера Брежнева вспомнила свои школьные годы

Популярная украинская певица, актриса, телеведущая Вера Брежнева, которая недавно снялась топлес для рекламы, вспомнила, как над ней смеялись в детстве.

36-летняя поп-звезда вспомнила свои школьные годы, а вместе с ними насмешки сверстников, нищету, отсутствие приличной одежды, комплексы из-за внешности и желание быть привлекательной.

Видео: РБК-Украина

Как пишет "Леди", Вера росла в многодетной семье и донашивала вещи сестер. У будущей артистки были короткие волосы, она носила очки и брекеты, а сверстники придумывали для неуверенной в себе девочки обидные прозвища.

По словам Брежневой, в первой половине дня она училась, а сразу после учебы работала посудомойкой в баре, а иногда и во время уроков сбегала из школы на другую подработку - няней.

"Когда появились первые секонд-хенды, мы разыскивали в грудах присланных из Европы и Америки ношеных вещей что-то более или менее приличное, приносили домой, стирали, ремонтировали, утюжили. Мама нам помогала, ей так хотелось, чтобы дочки были одеты не хуже других. И мы, жалея маму, никогда не рассказывали про то, как над нами издеваются в школе и во дворе, смеются, что едим в школьной столовой бесплатные обеды", - вспомнила Брежнева.

Ранее Styler писал о том, что Вера Брежнева в коротких шортах восхитила сеть стройными ногами.

Напомним, скандальная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и работает в России, рассказала, как над ней издевались в детстве.

Видео: РБК-Украина