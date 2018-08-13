"Ты на себя в зеркало смотрела, чучело?" Ани Лорак рассказала, как над ней издевались в детстве

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Каролина вспомнила, как ее называли "уродиной", "замарашкой", "интернатской" и "селючкой"

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая длительное время проживает и работает в России, рассказала, как над ней издевались в детстве.

Артистка, которая недавно эмоционально отреагировала на скандал вокруг "измены" Мурата Налчаджиоглу, призналась, что в школе ей пришлось пройти настоящее испытание на прочность.

Видео: РБК-Украина

Как пишет "Леди", еще до появления будущей звезды на свет, ее родители развелись. Так как у ее мамы не хватало денег, женщине пришлось на некоторое время отдать дочь в интернат. Но с серьезными переменами Каролина столкнулась после перевода в обычную школу.

"Там я столкнулась с настоящей жестокостью детей. Ведь в интернате были все равны в своей нищете. А тут рядом со мной появились дети обеспеченные, которые презирали тех, кто беднее. Это было испытание похлеще, чем голод", - сказала Лорак.

За глаза, а иногда и прямо в лицо Каролину обзывали "замарашкой", "интернатской" и "селючкой".

"Иду по коридору, а они: "Ты на себя в зеркало смотрела, чучело? Как можно так выйти из дома, уродина?". От этих слов, от этого смеха мне стало просто физически плохо. Я разрыдалась, побежала в туалет, выплакалась, и мне стало легче", - вспоминает Лорак.

Напомним, ранее СМИ писали, что муж артистки Мурат Налчаджиоглу неоднократно изменял своей супруге. Позже Лорак призвали пойти по стопам Ольги Бузовой и "начать хайповать".

Видео: РБК-Украина