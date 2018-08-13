"Ти на себе в дзеркало дивилася, опудало?" Ані Лорак розповіла, як над нею знущалися в дитинстві

Кароліна згадала, як її називали "потворою", "замазурою", "інтернатською" і "селючкою"
Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживає і працює в Росії, розповіла, як над нею знущалися в дитинстві.
Артистка, яка нещодавно емоційно відреагувала на скандал навколо "зради" Мурата Налчаджіоглу, зізналася, що в школі їй довелося пройти справжнє випробування на міцність.
Відео: РБК-Україна
Як пише "Леді", ще до появи майбутньої зірки на світ, її батьки розлучилися. Так як у її мами не вистачало грошей, жінці довелося на деякий час віддати дочку в інтернат. Але з серйозними змінами Кароліна зіткнулася вже після переведення у звичайну школу.
"Там я зіткнулася з цією жорстокістю дітей. Адже в інтернаті були всі рівні у своїй убогості. А тут поруч зі мною з'явилися діти забезпечені, які зневажали тих, хто бідніший. Це було випробування крутіше, ніж голод", - сказала Лорак.
За очі, а іноді і прямо в обличчя Кароліну обзивали "замазурою", "інтернатською" і "селючкою".
"Йду по коридору, а вони: "Ти на себе в дзеркало дивилася, опудало? Як можна вийти з дому, потвора?". Від цих слів, від цього сміху мені стало просто фізично погано. Я розридалася, побігла в туалет, виплакалась, і мені стало легше", - згадує Лорак.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що чоловік артистки Мурат Налчаджіоглу неодноразово зраджував своїй дружині. Пізніше Лорак закликали піти по стопах Ольги Бузової і "почати хайповать".
Відео: РБК-Україна