Серіал, устриці, автомобіль: Сергій Притула та Леся Нікітюк відверто зізналися, чим готові поступитися своїм коханим

Сергій Притула і Леся Нікітюк (фото: instagram.com/siriy_ua)

Також своїми відповідями поділилися учасники першого випуску 8-го сезону "Хто Зверху?"

Ведучі популярного шоу "Хто зверху?" на Новому каналі — Сергій Притула та Леся Нікітюк — поміркувати на тему того, чим би вони могли поступитися протилежній статі. На це ж питання відповіли учасники першого випуску нового, вже 8-го за рахунком сезону.

Зазначимо, що прем'єра 8-го сезону "Хто зверху?" стартує 30 серпня (19:00 на Новому каналі). 108 співаків, акторів, спортсменів, гумористів і шоуменів будуть по черзі з'ясовувати — хто зверху.

Так, за словами капітана чоловічої команди Сергія Притули, всі рішення в парі повинні вирішуватися спільно. Український шоумен в принципі не сприймає самого поняття "поступатися жінці".

"На мою думку, жінка ні в чому не повинна поступатися чоловікові. Особисто у мене немає такого поняття "поступатися жінці". Ми з дружиною усі рішення приймаємо колегіально. Але є одне рішення, яке завжди залишається за жінкою — обирати ім’я для дитини. Бо жінка виношує — жінка вирішує!", — зізнався Притула.

Сергій Притула та Леся Нікітюк (фото: instagram.com/siriy_ua)

А ось телеведуча Леся Нікітюк на питання про "відступлення" протилежної статі відповіла зі звичною для себе іронією.

"Ніколи не поступлюся чоловікові своїм місцем у маршрутці! В принципі, я вважаю, що чоловік у всьому повинен поступатися жінці. За рідкісними винятками. У мене, наприклад, є топ-3 речей, рішення щодо яких — за чоловіком. Це вибір серіалу, вибір устриць і вибір автомобіля (мого, звичайно ж). Тому що так приємно потім говорити: "Це він для мене його вибирав", — сміється Никитюк.

Своїми відповідями поділилися також учасники першого випуску 8-го сезону шоу "Хто зверху?". Наприклад, ресторатор Микола Тищенко завжди поступається своїй дружині, а ось музикант Антон Савлепов вважає, що всі рівні, тому ніяких "поступок" бути не може.

"Знаєте, я взагалі фемініст! І вважаю, що жінки і чоловіки — рівні. А навіщо комусь у чомусь поступатися, якщо ви — рівня?" — каже екс-соліст групи "Quest Pistols" Антон Савлепов.

Ресторатор Микола Тищенко з дружиною Аллою Барановською (фото: instagram.com/allabonya)

"Я завжди поступаюся своїй дружині Аллі. І вважаю, що у відносинах надзвичайно правильно вміти поступатися своїй жінці. Наприклад, вона хоче зранку поспати довше і мене змушує валятися в ліжку, а я в цей час уже повинен іти на тренування. Конфлікт інтересів очевидний. Але ж вона жінка, тому я поступаюся", — ділиться своєю точкою зору Микола Тищенко.

Цікаво, що в жіночій команді також присутня його дружина — Алла Барановська. За її словами, вона поступається Миколі у виборі: "Наприклад, можу сходити з ним в кіно на фільм, який він хоче подивитися, а я — ні".

До речі, Микола Тищенко раніше розповів, чому вирішив брати участь у проекті "Танці з зірками". Цікаво, що Микола ще в дитинстві займався танцями, а все для того, щоб справити враження на свою кохану.

Хореограф Діма Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

З думкою Тищенко погоджується і ще один учасник чоловічої команди — український хореограф Діма Коляденко.

"Жінкам потрібно поступатися завжди й у всьому. По-перше, вони мудрі, а по-друге, завжди мають рацію. Хоча, може, я просто підкаблучник. Колись моя перша дружина Олена Коляденко попросила, щоб ми назвали сина Філіпом, хоча я хотів – Тарасом. Але зрештою я поступився. А що — це ж вона народжувала, а не я. І ми назвали нашого Філю — Філею. І я анітрохи про це не шкодую", — чесно зізнається Коляденко.

Його колега Влад Яма принциповий в одному — хореограф ні за що не поступитися в питанні оплати рахунку в ресторані: "Можу поступитися жінці дорогою, місцем в транспорті, перемогою в "Хто зверху?" (це я, до речі, робив вже п'ять разів). Але є принциповий момент, в якому я ніколи не поступлюся: це оплата рахунку в ресторані. Тут я завжди стою на своєму — платити повинен чоловік".

Також поділилися своїми відповідями ще одні учасники "Хто зверху?": співачка Мішель Андраде, ведуча Даша Коломієць і переможець проекту "Топ-модель по-українськи" Самвел Туманян.

"Ніколи б не поділилася своєю картоплею фрі. Бургер, біг тейсті — будь ласка. Картопельку — ні", — посміхається Мішель Андраде.

"Якщо "Хто зверху?" я чоловікам не поступлюся, то в якихось інших моментах — легко. Наприклад, спокійно пропущу хлопця-водія на трасі. Або, якщо я працюю в парі з чоловіком, дам йому більше говорити. Але що я ніколи не зроблю — так це не подарую своєму чоловікові квіти. Навіть якщо моїм чоловіком буде Олег Винник", — каже Даша Коломієць.

"Ні за що не поступився б жінці перемогою у спортивних змаганнях. Я — азартний гравець, для мене дуже важлива перемога. І неважливо, з ким я змагаюся — з жінкою або чоловіком", — зізнається Самвел Туманян.

Зазначимо, що Леся Нікітюк також буде битися за звання кращої танцювальної пари на паркеті шоу "Танці з зірками". Раніше телеведуча в оригінальний спосіб прийняла виклик і передала естафету відразу двом зіркам.

Нагадаємо також, Сергій Притула раніше висловився про конфлікт з приводу зйомок фільму про життя Василя Стуса.

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