"Щенячий патруль": Слава з "НеАнгелів" показала миле фото зі своїми дітьми

Фото: Слава Камінська (instagram.com-slava_kaminska)

Слава Камінська опублікувала фото в соціальній мережі і запропонувала передплатникам відгадати кого з мультиплікаційних героїв схожі її діти

Відома українська співачка і учасниця вокального дуету "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram приголомшливе фото, яке викликало масу умилительных коментарів від її передплатників.

Свій пост співачка підписала досить прозаїчно: "Той випадок, коли сосисок не судилося потрапити на гриль. Вони були виявлені і з'їдені задовго до трапези. Відгадайте хто Лаура? Підказка (персонаж з мультика)". І справді, на знімку зображені діти артистки – 4-річний Леонард і 3-річна Лаура, які активно поїдають сосиски, доля яких згадувала їх мама.

Обидві дитини одягнені в стильні штани зеленого кольору, а на голові юної модниці можна побачити оригінальний головний убір, який підкаже відповідь на питання Слави Камінської.

Скріншот поста Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники зірки активно включилися в влаштований нею "конкурс", і навперебій почали пропонувати варіанти можливих героїв з мультфільмів, на кого б могли походити дітки руденької з "НеАнгелів". Основні варіанти, які фігурували в коментарях, були: Маршал з мультика "Щенячий патруль", герої мультфільму "Маша і Ведмідь" і була перерахована маса інших мультиплікаційних фільмів. А ще одна з користувачів соціальної мережі зазначила, що малюки дуже схожі на Славу Камінську і її чоловіка.

Скріншот коментарів до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

До речі, Слава Камінська ділиться не тільки фотографіями з шанувальниками, нещодавно вона розповіла про своє нове захоплення. А ще у співачки нещодавно був день народження і її оригінально з ним привітали. Інша солістка з "НеАнгелів" також радує шанувальників фото, не так давно вона заінтригувала фото в купальнику з невідомим хлопцем.

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