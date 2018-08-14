"Шикарна леді": LOBODA вразила мережу фото в сексуальному вбранні з глибоким декольте

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка не припиняє дивувати шанувальників своїми знімками

Відома українська співачка Світлана Лобода знову вразила своїх фанатів своєю фігурою у відвертому вбранні, опублікувавши нове фото на своїй сторінці в Instagram.

"Goodnight", - підписала публікацію зірка.

На знімку співачка з'явилася в короткій сукні чорного кольору від українського бренду LUVI, який працює з багатьма популярними знаменитостями, з відверто глибоким декольте і чорним поясом, які вигідно підкреслили її фігуру.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники вже засипали зірку численними коментарями з приводу її зовнішності.

"Красуня", "найтоповіші пісні, обожнюю!", "Дуже гарне фото, Світлана, ти чарівна!", "Клас", "Яка гарна!", "Світлано, ви шикарна", "Красуня просто вогонь", "Бомбическая", "Шикарна леді", "Красуня нереальна", - написали передплатники в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

До речі, Світлана Лобода (LOBODA) випустила обіцяний кліп на пісню SuperSTAR, яка вже стала неймовірно популярною.

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