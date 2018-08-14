"Шикарная леди": LOBODA поразила сеть фото в сексуальном наряде с глубоким декольте

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица не прекращает восхищать поклонников своими снимками

Известная украинская певица Светлана Лобода вновь поразила своих фанатов своей фигурой в откровенном наряде, опубликовав новое фото на своей странице в Instagram.

"Goodnight", - подписала публикацию звезда.

На снимке певица предстала в коротком платье черного цвета от украинского бренда LUVI, который работает со многими популярными знаменитостями, с откровенно глубоким декольте и черным поясом, которые выгодно подчеркнули ее фигуру.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники уже засыпали звезду многочисленными комментариями по поводу ее внешности.

"Красавица", "Самые топовые песни, обожаю!", "Очень красивое фото, Светлана, ты очаровательна!", "Класс", "Какая красивая!", "Светлана, вы шикарная", "Красавица просто огонь", "Бомбическая", "Шикарная леди", "Красотка нереальная", - написали подписчики в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Светлана Лобода (LOBODA) выпустила обещанный клип на песню SuperSTAR, ставшую уже невероятно популярной.

Также мы писали о том, что Тина Кароль собирается установить всеукраинский рекорд. Звезда анонсировала свой новый гастрольный всеукраинский тур, в рамках которого она проведет 77 концертов.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак рассказала, как над ней издевались в детстве.

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