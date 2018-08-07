"Шикарна": Ольга Сумська покорила фанів знімком в купальнику

Фото: Ольга Сумська (facebook.com/osumska)

Актриса захопила прекрасною фігурою

Відома українська актриса Ольга Сумська захопила шанувальників шикарною фігурою, опублікувавши нове фото в купальнику на своїй сторінці в Instagram

На фото зірка позує в рожевому купальнику і зеленому бікіні, які вигідно підкреслили всі її переваги. Знімок, по всій видимості, був зроблений на одному з пляжів Одеси, де Сумська разом з чоловіком зараз перебуває на відпочинку.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

До речі, знаменитість порадувала фанів і кадрами з самим чоловіком, заслуженим артистом України Віталієм Борисюком.

"Одеса. Повний релакс. Нарешті пару днів біля моря", - підписала фото Ольга.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники в захваті від нових кадрів актриси.

"Олічка, ти гарнюня!", "Шикарна", "Ольга, ви неперевершені. Ви приклад для багатьох жінок", "Ви дуже гарна жінка", "Дуже красива, сексуальна, позитивна - обожнюю", "Ви прекрасна і ви мій кумир", "Супер", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нещодавно Ольга Сумська вразила фанатів новим яскравим образом. На опублікованих кадрах актрису можна помітити в яскравому жовтому платті закритого типу. Також Сумська приміряла сукні з яскравим і неординарним принтом, що привело в захват її фанатів.

Нагадаємо, відома українська актриса Ольга Сумська знімається в новій українській комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона".

Як повідомлялося раніше, українська актриса і телеведуча Ольга Сумська опублікувала новий пост на сторінці в Instagram, яким налякала своїх шанувальників.

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