"Скільки можна?": легендарний композитор підтримав позицію Вайкуле по Криму

Фото: Лайма Вайкуле (instagram.com/laima_vaikule_official)

Композитор заявив, що він теж не збирається відвідувати окупований півострів

Відомий радянський і латвійський композитор, диригент і піаніст Раймонд Паулс підтримав рішення російської співачки Лайми Вайкуле не виступати в аннексованному Криму. Про це він заявив в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

Раймонд Паулс повідомив, що він також не збирається їхати з концертами на півострів.

"Це її вибір. Вона вільно може... Як вона хоче, так вона і робить. Я зараз взагалі нікуди не їжджу – ні до Москви, ні на гастролі. Я просто відмовляюся. Я не хочу більше на гастролі, відмовляюся. Скільки можна? Я вже своє відіграв", - розповів музикант.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму.

"Я прекрасно розумію, про що ви мене запитуєте. Загалом, я далека від політики, але щодо Криму можу сказати однозначно — я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", - повідомила співачка на зустрічі з журналістами перед концертом в Одесі.

Заява Лайми Вайкуле викликала бурю обурення в Росії і окупаційні влада анексованого Криму навіть пригрозила включити її в санкційні переліки.

Пізніше Вайкуле повідомила, що її шокувала реакція людей на слова про аннексований Крим.

"Я навіть не уявляла, що люди - такі звірі. Скажу відверто. Може бути, тому, що я ніколи не дивлюся телевізор. Я зараз вперше включила його подивитися, яка реакція, що там відбувається... Мені здається, що люди зійшли з розуму. Вони абсолютно зомбовані. Вони навіть не чують, що кажуть... Журналісти - провокатори і брехуни, ось мої враження", - сказала співачка під час спілкування з латвійськими журналістами.

Відео: РБК-Україна