"Солодка парочка": Горбунов з Осадчою захопили мережу новими фото з відпочинку

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара позувала в іменних купальниках

Відомі українські телеведучі і подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов знаходяться зараз на відпочинку в Греції. Вони не перестають радувати шанувальників все новими знімками звідти. Ось і на цей раз вони опублікували нові фото на своїх сторінках в Instagram.

Так, Горбунов показав знімок, на якому він з дружиною позує на тлі моря в іменних купальниках.

"Підписалися, щоб не плутали", - написав він у публікації.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фанати одразу ж почали залишати численні коментарі під знімком.

"Солодка парочка", "Супер", "Прикольно підписалися! Молодці", "Підписалися, щоб не загубитися", "Гарнюні", "Круто", "Приколісти", "Горбунович - красава", - написали користувачі.

Скріншоти коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадча в свою чергу теж виклала новий кадр, на якому вона позує в білій футболці і такого ж кольору шортах на тлі прекрасного виду.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

В instagram-stories вона теж поділилася цікавими знімками. .

Скріншоти історій (instagram.com/kosadcha)

ДорРечі, нещодавно Горбунов та Осадча заінтригували мережу спільним фото.

Нагадаємо, раніше STYLER ділився порадами від Каті Осадчої, яка розповіла, що не дозволяє собі робити під час відпочинку. Цікаво, але один з пунктів особистих "табу" телеведучої досить незвичний, адже Осадча намагається не загоряти навіть тоді, коли перебуває на море.

А нещодавно незмінна ведуча програми "Світське життя" поділилася зі своїми фанатами дуже кумедним і одночасно зворушливим фото з пляжу. При цьому Осадчій довелося "перевтілитися" в "єдинорога". А все заради синочка.

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