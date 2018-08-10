"Сладкая парочка": Горбунов с Осадчей восхитили сеть новыми фото с отдыха

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездная пара позировала в именных купальниках

Известные украинские телеведущие и супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов находятся сейчас на отдыхе в Греции. Они не перестают радовать поклонников все новыми снимками оттуда. Вот и на этот раз они опубликовали новые фото на своих страницах в Instagram.

Так, Горбунов показал снимок, на котором он с женой позирует на фоне моря в именных купальниках.

"Подписались, чтобы не путали", - написал он в публикации.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Фанаты тут же принялись оставлять многочисленные комментарии под снимком.

"Сладкая парочка", "Супер", "Прикольно подписались! Молодцы", "Подписались, чтобы не потеряться", "Гарнюни", "Круто", "Приколисты", "Горбунович - красава", - написали пользователи.

Скриншоты комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадчая в свою очередь тоже выложила новый кадр, на котором она позирует в белой футболке и такого же цвета шортах на фоне прекрасного вида.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В instagram-stories она тоже поделилась интересными снимками. .

Скриншоты историй (instagram.com/kosadcha)

Кстати, недавно Горбунов и Осадчая заинтриговали сеть совместным фото.

Напомним, ранее STYLER делился советами от Кати Осадчей, которая рассказала, что не позволяет себе делать во время отдыха. Интересно, но один их пунктов личных "табу" телеведущей достаточно непривычен, ведь Осадчая старается не загорать даже тогда, когда находится на море.

А недавно неизменная ведущая программы "Світське життя" поделилась со своими фанатами очень забавным и одновременно трогательным фото с пляжа. При этом Осадчей пришлось "перевоплотиться" в "единорога". А все ради сыночка.

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