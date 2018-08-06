"Складний кризовий час": Демі Ловато вперше прокоментувала передозування наркотиками

Фото: Демі Ловато (instagram.com/ddlovato)

Зірка подякувала богові за те, що залишилася жива

Популярна американська співачка Демі Ловато, яку раніше госпіталізували після передозування наркотиками, вперше прокоментувала інцидент. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Я хочу подякувати богу за те, що зі мною все в порядку. Спасибі моїм шанувальникам, яким я завжди вдячна за їхню любов і підтримку. Ваші позитивні думки, слова і молитви допомогли мені в цей складний кризовий час. Спасибі моїй родині, команді і персоналу госпіталю, які були зі мною весь цей час. Без них зараз не було б ні мене, ні цього листа", - написала зірка.

Вона зазначила, що ніколи не приховувала свою наркотичну залежність. Але зірка усвідомила, що з часом хвороба не проходить.

"Я завжди відверто говорила про свою залежності. Але я зрозуміла, що ця хвороба не проходить з часом. Це те, з чим я повинна продовжувати боротися", - сказала Демі Ловато.

"Зараз мені потрібен час, щоб продовжити лікування і сфокусуватися на тверезого життя і відновлення. Я ніколи не забуду вашу любов, і я дуже чекаю дня, коли зможу сказати, що я, нарешті, перейшла на іншу сторону. Я буду продовжувати боротися", - додала артистка.

Скріншот поста (instagram.com/ddlovato)

Раніше повідомлялося, що відома співачка була госпіталізована.

Повідомляється, що Демі Ловато втратила свідомість вранці в своєму будинку в Голлівуді. Поруч зі співачкою були її друзі, які і викликали медичну допомогу.

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