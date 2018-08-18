Смерть зірки "Хрещеного батька" приховували п'ять місяців

Фото: Моргана Кінг в 1965 році (ABC Photo Archives/Getty Images)

Повідомляється, що смерть американської джазової співачки ховалася близько п'яти місяців

Джазова співачка і актриса Моргана Кінг, що отримала світову популярність завдяки зйомкам у фільмах "Хрещений батько" і "Хрещений батько 2", померла 22 березня 2018 року. Жінка померла в штаті Каліфорнія, в Палм-Спрінгс, проте про її смерть стало відомо тільки зараз. Про це розповідає The Washington Post.

Повідомляється, що жінка пішла з життя 22 березня внаслідок онкологічного захворювання: у неї була виявлена неходжкінська лімфома. Протягом п'яти місяців ніхто з рідних і близьких не повідомляв про трагічну смерть зірки. Інформацію про смерть підтвердили в офісі судмедексперта округу Ріверсайд. На момент смерті їй було 87 років.

Після її останнього публічного виступу в 2000 році, вона жила в основному в самоті і не спілкувалася з пресою.

Моргана Кінг найбільш відома за роллю Кармели Корлеоне (дружина дона Віто Корлеоне) у фільмах "Хрещений батько" і "Хрещений батько 2". Вона також знялася в картинах "Народжені в Брукліні" і "Нунціо".

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Відео: (video.rbc.ua)