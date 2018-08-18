Смерть звезды "Крестного отца" скрывали пять месяцев

Фото: Моргана Кинг в 1965 году (ABC Photo Archives/Getty Images)

Сообщается, что смерть американской джазовой певицы скрывалась около пяти месяцев

Джазовая певица и актриса Моргана Кинг, получившая мировую известность благодаря съемкам в кинокартинах "Крестный отец" и "Крестный отец 2", умерла 22 марта 2018 года. Женщина скончалась в штате Калифорния, в Палм-Спрингс, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Об этом рассказывает The Washington Post.

Сообщается, что женщина ушла из жизни 22 марта в результате онкологического заболевания: у нее была обнаружена неходжкинская лимфома. В течение пяти месяцев никто из родных и близких не сообщал о трагической кончине звезды. Информацию о смерти подтвердили в офисе судмедэксперта округа Риверсайд. На момент смерти актрисе было 87 лет.

После ее последнего публичного выступления в 2000 году, она жила в основном в уединении и не общалась с прессой.

Моргана Кинг наиболее известна по роли Кармелы Корлеоне (жена дона Вито Корлеоне) в фильмах "Крестный отец" и "Крестный отец 2". Она также снялась в картинах "Рожденные в Бруклине" и "Нунцио".

Напомним, что скончался поэт, благодаря которому прославились многие звезды российской эстрады.

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Видео: (video.rbc.ua)