Соліст популярної групи помер в день виступу

Фото: (torange.biz)

На момент смерті артистові було 46 років

Соліст білоруського рок-бенду "Нейро дюбель" Олександр Куллінкович помер на 47-му році життя. Причиною смерті стала загострена пневмонія. Чоловік помер за півгодини до запланованого концерту на фестивалі "Рок за бобрів" в столиці Білорусі, Мінську. Про це розповідає місцеве видання "КП-Білорусь".

За наявною інформацією, Куллінкович помер у лікарні, куди потрапив назадовго до виступу. Причиною стала запущена пневмонія. Його друг і колишній учасник групи Максим Паровий розповів, що бачив його 1 серпня і той був "як огірочок".

За словами соратника Куллінковича, ще в кінці 1990-х артист поділився з колегами планом на свої похорони. Він хотів, щоб з ним прощалися під його пісню "Міст через небо".

За три тижні до смерті Куллінкович написав у Facebook, що втратив натільний хрест, і додав: "Страшний для мене рік. Не знаю, що ще очікувати. Не заладилося все з січня".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Олександр Куллинкович

Олександр Кулінкович, всім відомий під псевдонімом Олександр Куллінкович, у 1989 році створив групу "Нейро Дюбель". Випустив 16 альбомів. Прощання з артистом відбудеться 5 серпня з 15:00 до 16:00 в крематорії Північного кладовища Мінська.

Нагадаємо, що під потягом загинула відома українська телеведуча.

До цього ми повідомляли, що Zombie Boy був знайдений мертвим.

Раніше ми розповідали, що помер легендарний актор.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)