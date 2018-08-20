"Раджу друзям": Злата Огнєвіч розповіла, де саме в Україні відкрила для себе "райський куточок"

Співачка Злата Огнєвіч (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Огнєвіч зізналася, що любить медитувати серед зелених просторів Полтавської області

Відома українська співачка Злата Огнєвіч пояснила, що до зйомок нового кліпу їй жодного разу не доводилося побувати на "українських Мальдівах" — острові Джарилгач Херсонської області. Сьогодні співачка всім настійно рекомендує відкривати для себе красу України. Про це Огнєвіч розповіла в коментарі STYLER.

"Ніколи не була на цьому острові до зйомок кліпу на пісню "Долоні". Це було вперше. Коли режисер кліпу Костя Гордієнко запропонував мені вести зйомку на острові Джарилгач, я погодилася без вагань, тому що це взагалі райський куточок. Я зараз всім друзям раджу їхати туди відпочивати, відкривати його для себе, особливо його дику частину. Так як там є дельфіни, дикі кабани і навіть лосі, дикі птахи. У морі — медузи нереальної краси!.. Там приємно відпочивати! І приємно, що після виходу мого кліпу всі заговорили про острові Джарилгач і почали називати його "українськими Мальдівами". Там правда білосніжний пісок", — поділилася емоціями Злата Огнєвіч.

Зазначимо, що новий кліп на пісню "Долоні" співачка презентувала наприкінці липня. При цьому зйомки тривали всього дві доби на початку липня на найбільшому за площею острів України — Джарилгач. Тоді ж співачка розповіла, що закликає всіх відкривати маловідому красу України.

"Я обожнюю Львів. І Взагалі Західну Україну", — Злата Огнєвіч (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Що стосується улюблених місць відпочинку в рідній країні, то Огнєвіч рекомендує захід нашої країни, а також Полтавську область.

"Звичайно, тепер серед моїх улюблених місць в Україні є Джарилгач. Також я обожнюю Львів. І Взагалі Західну Україну. Мені подобається Буковель. А ще мені дуже подобається Полтавська область — вона зелена, якась така трохи дика і неторкана, як на мене. Тому я люблю там відпочивати тілом і душею — від сцени, великої кількості людей. Люблю медитувати. Тому що я вже давно помітила, що мені дійсно добре, коли я виходжу куди-небудь на природу, щоб відновити свою енергію", — розповіла STYLER Злата Огнєвіч.

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До речі, з українською виконавицею нам вдалося поспілкуватися під час офіційної презентації нового сезону популярного танцювального шоу "Танці з зірками" на "1+1". Злата Огнєвіч — одна із "зоряних" учасниць проекту.

Співачка підкреслила, що танці завжди були в її житті. Тому вона зможе гармонійно "влитися" в новий проект.

"Я постійно займаюся танцями. Це і класичний балет, а також партерний тренаж, і Соушл-Денс — сучасні танці. Тобто у мене в принципі в цьому плані немає жодних проблем", — розповідає Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч і Павло Зібров — одні із "зоряних" учасників нового сезону "Танці з зірками" (фото: РБК-Україна/ STYLER)

Однак Злата зізнається, що їй належить як слід вивчити латиноамериканську програму.

"На першій репетиції ми з моїм тренером вивчали латиноамериканські танці, так як вони вважаються складними. Для мене це дійсно нова сторінка. Тому що я більше люблю сучасні танці і у мене вже тіло під них під них підлаштовано. Румба, ча-ча-ча вимагають великих зусиль. Для мене це виклик", — говорить Огнєвіч.

Але співачка впевнена, що зможе впоратися і з цим викликом. За словами Огнєвіч, головне, для досягнення якої-небудь мети важливо наполегливо і багато працювати.

"Я знаю, що потрібно багато займатися і працювати. Коли мені кажуть, мовляв, у когось щось не виходить, я відповідаю, що це все — лінощі. При великому бажанні і мотивації можна більш-менш навчитися танцювати навіть якщо ти "дерево", — сміється Огнєвіч.

Нагадаємо, що презентація нового сезону "Танці з зірками" відбулася в Києві 16 серпня в залах Національного художнього музею України. При цьому на червоній доріжці зібралися активісти, які виступили проти участі в шоу української телеведучої, дружини політика Віктора Медведчука Оксани Марченко. Раніше STYLER висвітлював, як пройшла акція протесту.

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