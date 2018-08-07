Стало відомо ім'я нового бойфренда екс-подружки Кличка

Актриса швидко знайшла заміну українському боксерові
Після розставання з Володимиром Кличком Хайден Панеттьєрі знайшла нового бойфренда. Нещодавно її помітили у компанії молодого хлопця. Тепер журналісти дізналися ім'я таємничого незнайомця. Про це повідомляє американське видання E! News.
Нового обранця екс-подружки Кличко звуть Брайан Хикерсон. Йому 28 років.
Пару помітили разом минулого тижня.
Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)
"Він (Хикерсон) з Південної Кароліни і переїхав в Лос-Анджелес, щоб займатися нерухомістю та акторською діяльністю", - повідомляє джерело видання.
Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)
"Брайан був поруч з Хайден після її розлучення з Володимиром Кличком, а зустрічатися вони почали місяць тому", - повідомив інсайдер.
До цього у Брайана був роман з моделлю Баскін Чемпіон, колишньою дівчиною Джастіна Бібера
Додамо, що Хайден Панеттьєрі зустрічалася з Володимиром Кличком майже дев'ять років. За цей час вони встигли оголосити про заручини, розлучитися і знову зійтися. Більш того, в 2014-му році Хайден народила Кличко дочка, яку назвали Кайя Євдокія.
Раніше повідомлялося про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою Хайден Панеттьєрі .
До цього ми писали, що Джастін Бібер таємно одружився.
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