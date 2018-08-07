Стало відомо ім'я нового бойфренда екс-подружки Кличка

Фото: Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі (facebook.com)

Актриса швидко знайшла заміну українському боксерові

Після розставання з Володимиром Кличком Хайден Панеттьєрі знайшла нового бойфренда. Нещодавно її помітили у компанії молодого хлопця. Тепер журналісти дізналися ім'я таємничого незнайомця. Про це повідомляє американське видання E! News.

Нового обранця екс-подружки Кличко звуть Брайан Хикерсон. Йому 28 років.

Пару помітили разом минулого тижня.

Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)

"Він (Хикерсон) з Південної Кароліни і переїхав в Лос-Анджелес, щоб займатися нерухомістю та акторською діяльністю", - повідомляє джерело видання.

Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)

"Брайан був поруч з Хайден після її розлучення з Володимиром Кличком, а зустрічатися вони почали місяць тому", - повідомив інсайдер.

До цього у Брайана був роман з моделлю Баскін Чемпіон, колишньою дівчиною Джастіна Бібера

Додамо, що Хайден Панеттьєрі зустрічалася з Володимиром Кличком майже дев'ять років. За цей час вони встигли оголосити про заручини, розлучитися і знову зійтися. Більш того, в 2014-му році Хайден народила Кличко дочка, яку назвали Кайя Євдокія.

Раніше повідомлялося про скасування заручин Володимира Кличка з актрисою Хайден Панеттьєрі .

До цього ми писали, що Джастін Бібер таємно одружився.

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