"Со счастливой улыбкой и под ручку": возлюбленную Кличко "застукали" с другим (фото)

Фото: Владимир Кличко и Хайден Панеттьери (facebook.com)

Пара шла за руки и улыбалась папарацци

Популярную голливудскую актрису Хайден Панеттьери, которая ранее родила Владимиру Кличко ребенка, заметили с новым бойфрендом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Хайден Панеттьери с новым бойфрендом (instagram.com/pagesix)

"Босиком, со счастливой улыбкой и под ручку с таинственным высоким незнакомцем – такой папарацци увидели вчера Хайден Панеттьери на выходе из голливудского ресторана. Имя мужчины и подробности их отношений пока не рассекречены, так что остается только гадать, что скажут Хайден дома", - говорится в сообщении.

Фото: Хайден Панеттьери с новым бойфрендом (instagram.com/pagesix)

Обратим внимание, что актриса встречалась с Владимиром Кличко почти девять лет. За это время они успели объявить о помолвке, расстаться и снова сойтись. Более того, в 2014-м году Хайден родила Кличко дочь, которую назвали Кайя Евдокия.

Позже мать актрисы призналась, что они с Кличко разбежались.

Фото: Хайден Панеттьери с новым бойфрендом (instagram.com/pagesix)

Кстати, после скандала, который произошел вокруг слухов о вероятных изменах мужа Ани Лорак (настоящее имя певицы – Каролина Куек) Мурата Налчаджиоглу, которого заметили в компании некой Яны Беляевой в одном из киевских клубов, артистка исчезла из соцсетей.

Ранее сообщалось, что , Мурата Налчаджиоглу, мужа певицы Ани Лорак, заметили в компании "тусовщицы" Яны Беляевой в одном из киевских клубов.

Позже в СМИ появились слухи, что муж Ани Лорак постоянно изменяет певице.

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