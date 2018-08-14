"Стильна красуня": засмагла Катя Осадча показала підтягнуту фігуру у відвертому купальнику

Телеведуча поділилася емоціями від плавання по каналу Корінфа
Світська левиця Катя Осадча продовжує балувати своїх шанувальників яскравими фотографіями з відпочинку в Греції. До цього Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим прокотилися на яхті по затоці Корінфа. Тоді телеведучий ніжно пригорнув свою зіркову дружину і написав: "Тримаю, щоб вітром не знесло".
На цьому морські прогулянки Горбунова і Осадчій не закінчилися. Не так давно незмінна ведуча програми "Світське життя" опублікувала на своїй instagram-сторінці нові фото, на яких ведуча позує в повний зріст в дуже яскравому жовтому купальнику з відкритими плечима, декорованому ошатними воланами.
При цьому фото було зроблено в унікальному Корінфському каналі в Греції, що з'єднує затоку Саронікос Егейського і Коринфску затоку Іонічного моря.
"У світі стільки дивовижних місць! Коринфський канал, проритий ще в 19 столітті, з'єднує Егейське і Іонічне моря. Довжина 7 км, від масштабу перехоплює подих", — поділилася своїми емоціями Осадча.
Катя Осадча позує в жовтому купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники телеведучої поспішили відзначити, що їх улюблениця виглядає на "відмінно" — підтягнута фігура, стильний купальник, та й сама Катя посміхається і "світиться" від щастя.
Також багато підкреслили, що засмага Осадчій до лиця.
Хоча цікаво, що раніше Осадча писала, що не дозволяє собі робити під час відпочинку. І ось серед одного з пунктів говорилося, що Осадча намагається не засмагати.
"Яка стильна красуня!" — захоплюється dollymall.
"Катрусю, ти вже така "чорна"! — посміхається olga_martizia.
"Купальник — захват", — підкреслює getmanmarina20.
"Красиве місце і красивий купальник", — пише pavlenko3334.
"Дуже гарна Катерина", — зазначає i._kostenkova.
"Ідеальна фігура", — захоплюється ggnutova.
Коринфський канал (фото: instagram.com/ema_kadric)
Катя Осадча під час відпочинку в Греції (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Катя Осадча разом з Машею Єфросиніною і Катериною Кухар взяла участь у "казковій" фотосесії, виступивши в ролі таємничих мавок. Тоді користувачі мережі навіть стали з'ясовувати, кому ж такий незвичайний образ підходить найбільше.
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