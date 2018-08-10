Танці з зірками: Оксана Марченко кинула виклик народному артисту України

Оксана Марченко (фото: прес-служба 1+1)

Відома телеведуча, дружина Віктора Медведчука поділилася інтригуючим відео

Українська телеведуча Оксана Марченко, незважаючи на скандал навколо її можливої участі в шоу "Танці з зірками" на 1+1, вирішила прийняти виклик #танціззіркамиchallenge і все ж таки брати участь у проекті. Дружина політика Віктора Медведчука опублікувала у Instagram відео, в якому передала естафету народному артисту України, співаку і композитору – Павлу Зіброву.

"Друзі, незважаючи ні на що, я вирішила взяти участь в новому сезоні @tanci1plus1 на @1plus1_ua А тому, безперечно, я приймаю виклик #танціззіркамиchallenge від @lesia_nikituk У свою чергу, передаю танцювальну естафету екстравагантному артисту, співаку @pavlo_zibrov Ну, що, Пашо, а ти готовий танцювати??!" - повідомила телеведуча.

Скріншот поста аккаунта (instagram.com/oksana.marchenko.official)

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 10 Сер 2018 р. о 5:29 PDT

Погодиться Павло Зібров проявити свої танцювальні таланти на знаменитому паркеті, незабаром дізнаємося. З ким із професійних танцюристів буде в парі Оксана Марченко, глядачі 1+1 побачать 26 серпня о 21:00.

Відзначимо, що в мережі розгорівся скандал через флешмоб на підтримку Оксани Марченко. Ініціатори акції закликають фанатів записувати невеликі відео з танцювальними рухами і публікувати у мережі. Обов'язкова умова – герой відео повинен сказати ключову фразу: "Оксана, танцюй! Ми з тобою".

Не всі користувачі розуміють, як можна говорити про танці, коли в країні є важливіші проблеми, а також обурені тим, що в улюбленому проекті буде брати участь дружина скандального політика Віктора Медведчука.

Фото: Оксана Марченко (прес-служба 1+1)

Вже прийняли виклик і стали учасниками проекту грузинський красень Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, всесвітньо відомий боксер Денис Берінчик, майстер спорту зі спортивної аеробіки і тренер Аніта Луценко, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ластівчин, солістка групи "НЕАНГЕЛИ" Слава Камінська, актор Павло Вишняков, україно-болівійська співачка Michelle Andradе, ресторатор Микола Тищенко, співачка Злата Огнєвіч і телеведуча Леся Нікітюк. Ведучим рубрики #backstage у соціальних мережах стане Артем Гагарін, який оголосив про свою роль у відео в рамках #танціззіркамиchallenge.

Нагадаємо, у новому сезоні збільшиться кількість прямих ефірів і зірок-учасників порівняно з минулим роком. Вже цієї осені глядачі зможуть голосувати за 14 зоряних учасників і насолоджуватися їх запальними танцями на паркеті. Також стало відомо, що в якості танцюриста нового сезону "Танців з зірками" виступить фіналіст американських Dancing with the stars і номінант премії Emmy Дмитро Чаплін.

За правилами проекту, професійні танцюристи складають пари українським зіркам, які на очах у телеглядачів під час прямих ефірів повинні продемонструвати свої танцювальні здібності. Виконання танцювальних композицій оцінюють телеглядачі і професійне журі, до складу якого увійшли улюбленці публіки: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар, а також хореограф Влад Яма. Ведучим сезону стане Юрій Горбунов.

Прем'єра нового сезону легендарного оновленого проекту "Танці з зірками" відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

До речі, Леся Нікітюк прийняла виклик #танціззіркамиchallenge і передала естафету відразу двом зіркам - ведучому бекстейджа минулого сезону проекту Артему Гагаріну і телеведучої Оксані Марченко.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: що ви не знали про телеведучу Лесю Нікітюк