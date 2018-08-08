"Тренуємося у вихованні чотирьох": Сергій Притула показав фото з сімейного відпочинку

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Телеведучий поділився новими знімками з відпочинку

Відомий український телеведучий Сергій Притула перебуває зараз на відпочинку разом зі своєю родиною. На своїй офіційній сторінці у Facebook він поділився кількома кадрами зі своєю дружиною Катериною та двома дітьми – дочкою Соломією та старшим сином Дмитром.

На одному зі знімків є ще дві дитини. Ведучий вирішив пожартувати з цього приводу.

"Роксолана, Соломія, Дмитро і Данило. І всі – Притули. Ми з Катрусею тренуємося у вихованні чотирьох. Пляжі, де не продають кукурудзу, пахлаву і креветки – неповноцінні", - написав він у публікації.

Фото: Сергій Притула з сім'єю на відпочинку (facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі оцінили фотографії зірки з сім'єю.

"Притули, ви чудові! Гарного відпочинку!", "Ви всі такі чудові", "Ух ти! Скільки притулилось!", "Жінка - просто красуня", "Ви класні, гарної вам погоди і настрою", - написали шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів (facebook.com/serhiyprytula)

До речі, Сергій Притула поділився емоціями на відпочинку.

Відомий український шоумен тиждень тому вирушив у подорож із родиною. Періодично він викладає у соціальних мережах фотографії та відео з відпочинку. На цей раз сюжетом нового ролика стала ностальгія Сергія Притули з футболу, а точніше спогади про те, як уболівальники в Марселі, Франція, проводили час на Євро-2016.

Також ми писали, що український шоумен висловився про бій Усика в Росії.

Нагадаємо, відомий український телеведучий Дмитро Комаров показав старе фото зі своєю сестрою Ангеліною, чим розчулив своїх шанувальників.

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