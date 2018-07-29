"У нас великі амбіції": українська співачка має намір "піти" в політику (відео)

Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

Співачка зізналася, що вже зайнялася організацією громадського руху

Популярна українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що має політичні амбіції і має намір реалізувати їх найближчим часом. Про це вона повідомила у програмі "Досьє" з Сергієм Руденком, передає "Еспресо".

"Зараз з комбатом "Аратти" Добровольчого руху Андрієм Гергертом (позивний "Червень") ми створюємо громадський рух, в який будуть входити добровольці, волонтери. І ми заявимо про цей рух. У нас дуже великі амбіції", - сказала вона.

У той же час Приходько не зізналася, чи буде йти на парламентські вибори наступного року, проте розповіла, що "в думках багато чого є". За її словами, вона розкаже більш детальну інформацію про свої плани після того, як буде більш-менш впевнена в наступних кроках.

Відео: Анастасія Приходько про політику (Youtube-канал/Еспресо)

До речі, відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1" про те, як і чому вона почала судовий розгляд проти творців політичного ролика про президента Петра Порошенка.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою військових, показала свого брата Назара.

Також нагадаємо, українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою бійців АТО, похвалилася новим татуюванням. Фото і відео процесу створення тату вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

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