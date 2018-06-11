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В Україні знайшли двійника Меган Маркл (фото)

STYLERЗірки        11.06.2018 - 22:30
Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)
Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Дівчина родом з Одеси, схожа на дружину принца Гаррі

В Україні виявили двійника дружини принца Гаррі, герцогині Сассекської Меган Маркл. Дівчина на ім'я Ірина Грищук з Одеси виявилася дуже схожою на зірку серіалу "Форс-мажори".

За даними російських видань, Ірина Грищук з чоловіком Денисом живе в Москві.

Скріншот поста (instagram.com/clvr)

"Копія Меган Маркл", - написали в коментарях під фото українки.

Скріншот поста (instagram.com/clvr)

Фото: Ірина Грищук (instagram.com/clvr)

Фото: Ірина Грищук (instagram.com/clvr)

Скріншот поста (instagram.com/clvr)

Ірина Грищук та її чоловік Денис є учасниками тревел-шоу "Світами за скарбами", передає "Апостроф. Лайм".

Раніше повідомлялося, що у Меган Маркл з'явилася пишнотіла модель-двійник.

Двійником виявилася модель plus-size Еріка Лорен з Лос-Анджелеса. В мережі пишуть, що дівчина дуже схожа на дружину принца Гаррі. Сама Еріка рада такій увазі та навіть публікує в своєму Instagram колажі, де порівнює себе з Меган.

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Теги: Меган Маркл
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