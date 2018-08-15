Помер Едуард Успенський: подробиці останніх днів життя письменника

Фото: Едуард Успенський (УНІАН)

Незадовго до смерті письменник відмовився від допомоги лікарів

Легендарний дитячий письменник Едуард Успенський, на творах якого виросло не одне покоління дітей, помер увечері 14 серпня у власному будинку в селі Пучково, під Москвою. Поруч з письменником до останніх хвилин знаходилася дружина Елеонора Філіна, з якою він прожив 18 років.

У письменника залишилася дочка від першого шлюбу і дві усиновлені дочки-близнючки від другого. В третьому шлюбі, з Елеонорою Філіної у письменника дітей не було, вони спільно виховували сина Філіної.

В останні роки Едуард Успенський страждав від онкологічного захворювання і навіть пройшов лікування в Німеччині. У Росію письменник повернувся на початку серпня і майже відразу йому стало гірше. Він втратив свідомість, і жінка викликала медиків. Від пропозиції лікарів відправитися в лікарню, Успенський категорично відмовився і висловив бажання провести останні дні вдома, в колі сім'ї.

Раніше він розповідав пресі про свою хворобу і сподівався, що лікування йому допоможе.

"У мене йде дуже складна і довга боротьба з раком. Я проходжу четвертий курс хіміотерапії – найвідповідальніший. Лікарі кажуть, що ракові клітини йдуть досить швидко. Будемо сподіватися, що це останній курс терапії, і вона мені допоможе", – повідомив письменник.

Однак при цьому він зізнався, що перестав відчувати пальці.

Фото: Едуард Успенський (kulturologia.ru/twitter.com)

Едуард Успенський відомий як автор багатьох дитячих книг. Крім того, він створив героїв, яких полюбило кілька поколінь дітей – Крокодила Гену, Чебурашку, кота Матроскіна, листоношу Пєчкіна, дядька Федора та інших героїв з "Канікул в Простоквашино" і братів Колобків. Також на його рахунку і авторство дитячих передач "Спокійної ночі, малята!" і "АБВГДейка".

Едуард Успенський був одним з російських знаменитостей, які виступали проти війни Росії з Україною і анексії Криму. Він називав ситуацію з Кримом – потворною.

"Росія розділилася на 10% розумних і на 90% ідіотів. Я вважаю, що я відношуся до десяти розумних, тому що вся ця історія з Кримом – вона потворна", – сказав Успенський в 2014 році в інтерв'ю для телеканалу "Дощ".

Нагадаємо, раніше ми повідомили про те, що Едуард Успенський помер.

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Відео: РБК-Україна