Швидка допомога (wikimedia.org)

Артистові було всього 39 років

У Росії помер відомий молодий актор Олександр Ісаков, відомий по серіалу "Щасливі разом". Про це повідомила прес-служба Державного театру кіноактора.

Як повідомляє друзі загиблого актора, причиною смерті Олександра Ісакова могла стати лікарська помилка. Він хворів майже три тижні, а медики не могли поставити йому правильний діагноз.

І лише через кілька тижнів, коли у Ісакова почався набряк легенів, лікарі змогли зрозуміти, що у нього двостороння пневмонія.

Олександру Ісакову було всього 39 років.

Фото: Олександр Ісаков (ISAKOV MOY SU)

Глядачам Олександр Ісаков відомий по серіалу "Щасливі разом". Крім того, він пропрацював 15 років у Театрі кіноактора, де грав у таких відомих спектаклях, як "Божевільний день, або одруження Фігаро", "Лускунчик", "Чарівна туфелька Попелюшки", "Міра за міру".

Олександр Ісаков зіграв у таких фільмах і серіалах, як "Холостяки", "Моя любов", "Одним ударом", "Атлантида", "Безмовний свідок", "Черговий янгол".

Прощання з Ісаковим відбудеться в четвер, 26 липня в Митинському крематорії.

Нагадаємо, раніше помер молодий український хокеїст Едуард Жук.

А також помер молодий відомий комік і український футболіст і тренер.

Відео: РБК-Україна