Артистові було всього 39 років
У Росії помер відомий молодий актор Олександр Ісаков, відомий по серіалу "Щасливі разом". Про це повідомила прес-служба Державного театру кіноактора.
Як повідомляє друзі загиблого актора, причиною смерті Олександра Ісакова могла стати лікарська помилка. Він хворів майже три тижні, а медики не могли поставити йому правильний діагноз.
І лише через кілька тижнів, коли у Ісакова почався набряк легенів, лікарі змогли зрозуміти, що у нього двостороння пневмонія.
Олександру Ісакову було всього 39 років.
Фото: Олександр Ісаков (ISAKOV MOY SU)
Глядачам Олександр Ісаков відомий по серіалу "Щасливі разом". Крім того, він пропрацював 15 років у Театрі кіноактора, де грав у таких відомих спектаклях, як "Божевільний день, або одруження Фігаро", "Лускунчик", "Чарівна туфелька Попелюшки", "Міра за міру".
Олександр Ісаков зіграв у таких фільмах і серіалах, як "Холостяки", "Моя любов", "Одним ударом", "Атлантида", "Безмовний свідок", "Черговий янгол".
Прощання з Ісаковим відбудеться в четвер, 26 липня в Митинському крематорії.
Нагадаємо, раніше помер молодий український хокеїст Едуард Жук.
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Відео: РБК-Україна