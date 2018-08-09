Померла відома російська актриса

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Артистка пішла з життя на 75-му році

У Москві померла відома радянська і російська актриса театру і кіно Тамара Дегтярьова. Артистці було 74 роки. Про це повідомляється на сайті театру "Современник".

"Сьогодні померла Тамара Василівна Дегтярьова, наша колега, товариш, партнер. Її не стало на 75-му році життя. Хвороби, з якими вона мужньо боролася, все ж перемогли", — зазначили в театрі.

У 1979 Дегтярьова стала лауреатом Державної премії СРСР, а в 2005 році стала Народною артисткою Росії.

Фото: facebook com/galina fesenko 35

"Неймовірно талановита, мудра, дотепна, Тамара Василівна була частиною нашої загальної душі, яку ми називаємо наш театр, наш "Современник". Сьогодні ми втратили велику її частину, дуже важливу. Тамара Василівна була удостоєна звання Народної артистки Росії і по праву. Її роботами в кіно і на сцені сміливо можна захоплюватися", - додали в повідомленні.

Фото: nashenasledie.livejournal.com

Актриса народилася 29 травня 1944 року в Калінінграді (сучасна назва Корольов) Московської області. Дегтярьова зіграла більше 30 ролей в радянських і російських фільмах, зокрема вона виконала одну з головних ролей (дружину Івана Савельєва Агату) в серіалі "Вічний поклик", після якого стала відомою. За цю роль актрису нагородили Державною премією СРСР.

З 1970 року і до останніх днів життя Дегтярьова була актрисою театру "Современник".

У листопаді 2012 року актриса перенесла операцію по ампутації ноги. Зазначається, що вона не могла жити без театру і без глядача. Будучи прикутою до інвалідного крісла Дегтярьова продовжувала грати роль Євдокії у виставі "Час жінок".

Час і місце прощання з актрисою повідомлять пізніше.

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