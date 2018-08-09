Умерла известная российская актриса

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Артистка ушла из жизни на 75-м году

В Москве умерла известная советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярева. Артистке было 74 года. Об этом сообщается на сайте театра "Современник".

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", — отметили в театре.

В 1979 Дегтярева стала лауреатом Государственной премии СССР, а в 2005 году стала Народной артисткой России.

Фото: facebook com/galina fesenko 35

"Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души, которую мы называем наш театр, наш "Современник". Сегодня мы потеряли большую ее часть, очень важную. Тамара Васильевна была удостоена звания Народной артистки России и по праву. Ее работами в кино и на сцене смело можно восхищаться", - добавили в сообщении.

Фото: nashenasledie.livejournal.com

Актриса родилась 29 мая 1944 года в Калининграде (современное название Королев) Московской области. Дегтярева сыграла более 30 ролей в советских и российских фильмах, в частности она исполнила одну из главных ролей (жену Ивана Савельева Агату) в сериале "Вечный зов", после которого стала известной. За эту роль актрису наградили Государственной премией СССР.

С 1970 года и до последних дней жизни Дегтярева была актрисой театра "Современник".

В ноябре 2012 года актриса перенесла операцию по ампутации ноги. Отмечается, что она не могла жить без театра и без зрителя. Будучи прикованной к инвалидному креслу Дегтярева продолжала играть роль Евдокии в спектакле "Время женщин".

Время и место прощания с актрисой станет известно позже.

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