Умер известный мультипликатор, создавший персонажей из "Каникулы в Простоквашино"

Фото: pixabay.com

Художник-постановщик скончался на 85-м году жизни

Сегодня, 7 августа, ушел из жизни известный советский художник-мультипликатор, художник-постановщик и писатель Аркадий Шер. Ему было 84 года. Об этом сообщает сестра художника Светлана Суворова на своей странице в Facebook.

"Сегодня на 85-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память", - написала сестра иллюстратора.

Фото: Аркадий Шер (youtube.com/Google Россия)

Аркадий Шер известен работой над мультфильмом "Каникулы в Простоквашино" 1980 года. Он также изменил первоначальный облик почти всех героев ленты "Трое из Простоквашино", вышедшей двумя годами ранее. Он нарисовал Дядю Федора, Кота Матроскина, почтальона Печкина и других.

В 1959-1992 годах художник работал на киностудии "Союзмультфильм". Только в 1979 году он стал художником-постановщиком, до этого Шер прорисовал около 40 фильмов. Аркадий выпустил также такие мультфильмы как "Кот в сапогах", "В стране невыученных уроков", "Приключения Васи Куролесова", "Кот, который умел петь", " Как ослик грустью заболел", "Мы с Шерлоком Холмсом", "От двух до пяти", "Сладкий родник", "Переменка №2", "Стереотипы", "Кважды ква".

А еще Аркадий Шер был автором и художником-иллюстратором книг, как например, "Тридесятые сказки", "Попался волчок на крючок".

Напомним, 6 августа умер известный актер, режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. Актеру было 65 лет. В этом году получил почетное звание "народный артист Украины".

Ранее сообщалось, что умер известный российский актер Сергей Шеховцов. Ему было 57 лет.

Также сообщалось, что умер народный художник Украины Павел Волик, которого называли современным Куинджи.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Герои, погибшие в июле 2018