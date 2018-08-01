Померла зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

Фото: torange.biz

Актрисі було 54 роки, коли вона померла

У Санкт-Петербурзі померла актриса Людмила Глухова. Їй було 54 роки. Трагічну новину повідомили в прес-службі культурно-дозвільного центру "Красногвардійський", де артистка в останні роки була художнім керівником.

"Вона вміла і могла жити і співати яскраво, широко, гарно, правильно! Талановита людина талановита у всьому. Це про Людмилу Борисівну. Колега, Друг, Мама, Бабуся... Хоча насолодитися довгоочікуваної роллю бабусі їй довелося всього кілька днів... Рідна наша Людмила Борисівна! Пам'ятаємо, любимо, сумуємо... Нам нестерпно боляче..." – сказано в повідомленні.

Фото: Людмила Глухова (goldenmask.ru)

Прощання з актрисою відбудеться у четвер, 2 серпня, о 10:45 у Великій залі крематорію (Шафировский проспект, 12).

Людмила Глухова народилася в Іркутській області, закінчила Східно-Сибірську академію культури і мистецтв і Санкт-Петербурзьку державну академію театрального мистецтва.

У 2005 році вона стала лауреатом національної театральної премії "Золота маска" за роль у виставі "Пісні дощу" театру "Людина".

Людмила Глуховаснялась в таких серіалах, як "Таємниці слідства" і "Вулиці розбитих ліхтарів".

Раніше повідомлялося, що померла відома російська актриса.

Також стало відомо, що помер український художник, якого називали сучасним Куїнджі.

Павло Волик закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Художник працював різьбярем по дереву, займався гравіюванням по металу, ткав килими, створював скульптури, малював картини.

В останні роки Павло Волик викладав живопис в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Як повідомлялося раніше, у Росії помер радянський режисер документального кіно Ігор Бєляєв. Йому було 86 років. За свою кар'єру він створив близько 100 документальних фільмів.

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