"Вуса Пєскова проявилися": фото Ані Лорак з Навкою розсмішило мережі

Фото: (instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі стверджують, що Навка схожа на казкового персонажа

Опальна українська виконавиця Ані Лорак, яка проживає на території РФ, опублікувала в соціальній мережі Instagram знімок Тетяною Навкою. Колишня фігуристка і дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, на думку користувачів інтернету виглядає старше своїх років.

"З чудовою, харизматичною дівчиною", - пише під фотографією Кароліна Куєк.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

Фото: (instagram.com/anilorak)

Шанувальники Лорак розкритикували зовнішність Навки, вказавши на дуже невдалий ракурс. Також вони виявили сиве волосся, пристаріле обличчя і вуса. Користувачі мережі неодноразово пожартували над сімейною традицією, стосовно вусів у її шлюбі з Пєсковим.

"Вуса Пєскова проявилися", "Навка як трансвестит тут виглядає!", "На вірменську бабусю схожа Навка", "Якби не зазначили, то ніхто б її не впізнав", "Кароліна, ви спеціально це зробили, фото таке. Я красуня, а вона ось яка", "Баба Яга", "П'яна чи що такі фото виставляти з Навкою, яка не вийшла", "Навка, як баба Яга", "Лорак тут теж некрасива. Невдале фото для двох дівчат))", "Не Навка, а баба Яга", "Жах(((", — пишуть користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що скандальна Ані Лорак нещодавно розповіла, як ховається на вулицях.

Раніше Ані Лорак вирішила розповісти, як їй вдалося вирватися з убогості.

Слід нагадати, що нещодавно фанати Ані Лорак жорстко розкритикували за невдале фото.

Відео: (video.rbc.ua)