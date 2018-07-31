"Вже б гола пішла": Надя Дорофєєва показала шанувальникам підтягнуті стегна

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва пройшлася в купальнику по Каннах

Поп-співачка Надя Дорофєєва запаморочила голови своїх instagram-підписників, опублікувавши "напівоголене" фото у відвертому купальнику. Так, на знімку ми бачимо Надю зі спини. Довгі ноги і округлі стегна співачки викликали справжню бурю захоплених коментарів.

При цьому на фото разом з Надею – співак Діма Монатік. Пара крокує в бік розкішного готелю "Карлтон интерконтинентал" в Каннах, Франція.

Нагадаємо, що саме в цій країні Надя Дорофєєва та MONATIK зняли свій luxury-кліп на пісню "Глубоко".

Проте зйомки яскравого відеоролика проходили не в розкішному готелі, а в незвичайному футуристичному будинку модельєра П'єра Кардена Bubble House в Каннах.

"Я вижу опасность", - коротко підписала чорно-білий знімок Дорофєєва. Саме так починається нова пісня "Глубоко".

Розкішна Надя Дорофєєва та Діма Монатік в Каннах (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники Дорофєєвої не могли прости стороною настільки ефектний знімок своєї улюблениці.

"Гарний горішок", - пише gnatishyn.

"Гола вже пішла б, чого розмінюватися на дрібниці", - посміхається drugaj1.

"Класна пісня, класний кліп, класна фотка", - підморгує super_malvinka.

"Ось це черешня", - погоджується giorgiy_8.

"Яка фігура!" - зазначає margarita_levshina.

"Ого)) ходили б так і у нас дівчата, життя відразу вдалася б", - сміється ilya_parabellum.

"Вау, дуже гарна фігура, напевно і праці в неї немало вкладено", - пише d.stilegg.

Відзначимо, що в мережі є і інші знімки з цієї серії фото. Зробила їх Таня Муінйо - стиліст, яка також була в команді зйомок кліпу "Глубоко".

Діма Монатік і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/tanumuino)

До речі, раніше Надя Дорофєєва показала, як відточувала хореографію для нового кліпу "Глубоко". Більш того, співачка навіть зазначила, що ці рухи так і не увійшли у вже готову відеороботу.

Відзначимо також, що після презентації гучної прем'єри Дорофєєва вирушила до Туреччини. Правда, з робочим візитом - у групи "Время и Стекло" там був виступ. І все ж співачка змогла поєднати приємне з корисним. Більш того, Дорофєєва показала підтягнуту фігуру в дуже стильному купальнику.

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