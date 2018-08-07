"У глухому куті": Маша Єфросиніна розповіла про нове захоплення сина (фото)

Ведуча поділилася материнським досвідом
Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками кумедною історією про свого трирічного сина Олександра. На відпочинку хлопчик захопився дорослою дівчиною, чим спантеличив свою маму. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Повернувся мій син з моря! Каже, захопився там красивою дівчинкою. Звуть Катя. І їй всього якихось...20 років. #в глухому куті #мій Олександр", - написала зірка.
Варто відзначити, що 25 серпня хлопчику виповниться чотири роки.
Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)
Ситуацію прокоментували користувачі мережі:
"Ох вже ці Кати".
"Джентльмен".
"Красунчик".
"Ох вже ці чоловіки".
"А у нас Ліза...13 років. Перший курортний роман".
"Ось тобі і на!".
"А через якихось 20 років ця ситуація може набрати більших масштабів".
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
39-річна ведуча та її чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв виховують двох дітей: доньку Нану, яка народилася 16 лютого 2004 року, і сина Олександра, народженого 25 серпня 2014-го.
Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Єфросиніна поділилася з прихильницями слушною порадою. Ведуча розповіла, як не треба поводитися на першому побаченні.
До речі, Маша Єфросиніна написала смішний вірш "про наболіле".
Зірка присвятила своє творіння ревнивим і підозрілим дівчатам, які безпідставно підозрюють свого коханого в зраді.
Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.
Що ви не знали про Машу Єфросиніну (відео: STYLER.rbc.ua)