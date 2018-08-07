"У глухому куті": Маша Єфросиніна розповіла про нове захоплення сина (фото)

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася материнським досвідом

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками кумедною історією про свого трирічного сина Олександра. На відпочинку хлопчик захопився дорослою дівчиною, чим спантеличив свою маму. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Повернувся мій син з моря! Каже, захопився там красивою дівчинкою. Звуть Катя. І їй всього якихось...20 років. #в глухому куті #мій Олександр", - написала зірка.

Варто відзначити, що 25 серпня хлопчику виповниться чотири роки.

Фото: Маша Єфросиніна з сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Ситуацію прокоментували користувачі мережі:

"Ох вже ці Кати".

"Джентльмен".

"Красунчик".

"Ох вже ці чоловіки".

"А у нас Ліза...13 років. Перший курортний роман".

"Ось тобі і на!".

"А через якихось 20 років ця ситуація може набрати більших масштабів".

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

39-річна ведуча та її чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв виховують двох дітей: доньку Нану, яка народилася 16 лютого 2004 року, і сина Олександра, народженого 25 серпня 2014-го.

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Єфросиніна поділилася з прихильницями слушною порадою. Ведуча розповіла, як не треба поводитися на першому побаченні.

До речі, Маша Єфросиніна написала смішний вірш "про наболіле".

Зірка присвятила своє творіння ревнивим і підозрілим дівчатам, які безпідставно підозрюють свого коханого в зраді.

Раніше Маша Єфросиніна розповіла, як їй вдалося виграти конкурс краси з вагою 80 кг.

Що ви не знали про Машу Єфросиніну (відео: STYLER.rbc.ua)