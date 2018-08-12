Віра Брежнєва в коротких шортах вразила мережу стрункими ногами (фото)

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Українська артистка показала знімок спокусливий

Популярна українська співачка, актриса, телеведуча Віра Брежнєва, яка нещодавно знялася топлес для реклами, захопила користувачів мережі стрункими ногами.

Відео: РБК-Україна

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті співачки, 36-річна поп-зірка з'явилася в стильному повсякденному образі: Брежнєва позує в джинсових міні-шортах, чорно-білій футболці і в окулярах Celine.

"Вихідний він такий. Нічого не хочеться робити. Я одна така?" - звернулася Віра до підписників.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники української співачки засипали Брежнєву компліментами, похваливши її стиль і стрункі ноги.

"Яка ви худенька, а ніжки - вогонь!" - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

"Ви все молодше і молодше", - зазначила ще одна прихильниця Брежнєвої.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що не так давно дружина композитора Костянтина Меладзе показала розкішну фігуру.

Раніше Styler писав про те, що дочка Віри Брежнєвої модель Соня Кіперман здивувала розкішним образом на заході в Монте-Карло. На знімку, до речі, Соня позує разом з мамою.