Віра Брежнєва в коротких шортах вразила мережу стрункими ногами (фото)

Українська артистка показала знімок спокусливий
Популярна українська співачка, актриса, телеведуча Віра Брежнєва, яка нещодавно знялася топлес для реклами, захопила користувачів мережі стрункими ногами.
Відео: РБК-Україна
На фото, опублікованому в Instagram-акаунті співачки, 36-річна поп-зірка з'явилася в стильному повсякденному образі: Брежнєва позує в джинсових міні-шортах, чорно-білій футболці і в окулярах Celine.
"Вихідний він такий. Нічого не хочеться робити. Я одна така?" - звернулася Віра до підписників.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Шанувальники української співачки засипали Брежнєву компліментами, похваливши її стиль і стрункі ноги.
"Яка ви худенька, а ніжки - вогонь!" - написав один з користувачів.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
"Ви все молодше і молодше", - зазначила ще одна прихильниця Брежнєвої.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Нагадаємо, що не так давно дружина композитора Костянтина Меладзе показала розкішну фігуру.
Раніше Styler писав про те, що дочка Віри Брежнєвої модель Соня Кіперман здивувала розкішним образом на заході в Монте-Карло. На знімку, до речі, Соня позує разом з мамою.