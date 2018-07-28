"Повернулася з новими силами": Сердючка підкорила мережу неординарним роликом (відео)

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Виконавиця показала ролик з Русланою

Популярна українська виконавиця Вєрка Сердючка підкорила шанувальників новим роликом, на якому можна помітити Руслану Лижичко. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ти скажи, ти випила зараз?", - запитала Сердючка у Руслани.

Після цього Лижично дихнула на неї, в результаті чого у Віри нібито "підкосилися ноги". Однак це викликало бурю розчулення серед шанувальників співачки.

@ruslana.lyzhychko look! Допис, поширений VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 26 Лип 2018 р. о 3:24 PDT

Відео: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

"Віра повернулася з новими силами. Чекаємо на вас", - сказала користувач Олександр Олександрівна.

"Це я, коли зустріч Андрія Михайловича і Мела", - сказала юзер "Ромашка".

"Хочу продовження історії та новий кліп", - підкреслив користувач "Кардіо Сашка".

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/v_serduchka)

До речі, популярний український музикант і шоумен Андрій Данилко, який у 2007 році зайняв для України друге місце на Євробаченні у місті Гельсінкі, назвав свій сценічний образ - Вєрку Сердючку - "єдиним містком" між Україною і РФ.

Як повідомлялося раніше, Вєрка Сердючка виступила на Літній сцені в Одесі під час відкриття масштабної концертної площадки під відкритим небом.

Також нагадаємо, чутки про те, що всенародна улюблениця Вєрка Сердючка йде зі сцени, виявилися помилковими. Інформація про це з'явилася в офіційному Instagram-зірки.

Що ви не знали про загадкову дружину принца Гаррі (video.rbc.ua)