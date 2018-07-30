Віка з "НеАнгелів" оголилася перед камерою (фото)

Фото: Віка Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Зірка поділилася з шанувальниками відвертим знімком

Українська співачка і учасниця дуету "Неангели" Вікторія Смеюха поділилася відвертим знімком. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Що я закинула свою рубрику про здорове і красиве тіло, пора її повертати. Так ось ділюся ще одним способом підтримки фігури і тонусу шкіри. звичайно ж, масаж. Намагаюся віддавати своє тіло в руки масажиста, як тільки випадає можливість", - написала вона.

Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)

На фото Віка позує повністю оголена. Вона лежить на столі для масажу.

Раніше Віка з"Неангелів" похвалилася кадрами з "столиці світу".

"Сміливо йдіть до виконання своєї мрії, якою б вона не була. Всі ми знаємо, коли настає цей довгоочікуваний момент, ти отримуєш такий заряд ейфорії і радості, що переповнюють емоції. Вчора збулася моя мрія, я прилетіла до Америки, і відразу в неофіційну столицю світу – Нью-Йорк. Це щось неймовірне, я готова одночасно і плакати, і сміятися", – ділиться своїми враженнями співачка.

Віка вже встигла погуляти по місту, досліджувати Центральний парк і, звичайно, зробити знімки.

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