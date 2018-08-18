Вокалістка відомої хеві-метал-групи покінчила з собою

Фото: Швидка допомога (wikimedia.orgBrokenSphere)

Джанус довго боролася з психічними захворюваннями

У США, штат Орегон померла вокалістка всесвітньо відомої хеві-метал-групи Huntress Джилл Джанус у віці 43 років 14 серпня, однак про трагічну смерть зірки родичі повідомили пізніше. Причиною смерті стало самогубство на тлі загострення психічного захворювання. Про це повідомляє Associated Press.

За наявною інформацією, вона покінчила з собою в передмісті Портленда, штат Орегон. Обставини події не повідомляються.

Джилл Джанус визнана найкрасивішою жінкою-вокалісткою в жанрі хеві-метал. Джанус була фронтменом Huntress з моменту створення групи в Лос-Анджелесі в 2009 році. Вона записала три повноформатні альбоми і виступала з гастролями в складі групи.

Фото: (apnews.com)

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Відео: (video.rbc.ua)