"Ось ми й зустрілися": Оля Фреймут презентувала книгу для дітей в Дніпрі (фото)

На зустріч прийшло більше тисячі дітей
Відома українська телеведуча Ольга Фреймут презентувала в Дніпрі власну книгу для дітей під назвою "Кажан Жан". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Ось ми і зустрілися, Дніпро. Сімейна зустріч в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Вас прийшло більше тисячі, але було затишно. Стільки дітей (під найменших до підлітків) до мене ще не приходили. Люблю вас", - сказала вона.
Фото:скріншот поста (instagram.com/freimutolia)
Звернемо увагу, що за інформацією самих чиновників, це була найбільш довга автограф-сесія за останні роки.
"Автограф-сесія найтриваліша за наші три роки роботи. З 12:30 до 15:45 без хвилинки відпочинку, Ольга підписувала книжки, фотографувалася з дітьми і заряджала позитивом всіх навколо", - сказала радник голови ОДА Ольга Горб.
Фото: Фреймут презентувала нову книгу (instagram.com/freimutolia)
Нагадаємо, Ольга Фреймут нещодавно анонсувала вихід свого нового шоу "Оля", в якому розшукує свої хейтерів. Вона вирішила особисто боротися зі своїми кривдниками і розповіла про новий проект.
Також ми писали про те, що Оля Фреймут зустріла свого кривдника і вручила йому квіти.
Раніше Фреймут у трамваї роздавала пенсіонеркам курей-гриль і подушки.
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