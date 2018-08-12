"Вот мы и встретились": Оля Фреймут презентовала книгу для детей в Днепре (фото)

Фото: Ольга Фреймут (wikipedia.orgReactor691)

На встречу пришло более тысячи детей

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут презентовала в Днепре собственную книгу для детей под названием "Кажан Жан". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Вот мы и встретились, Днепр. Семейная встреча в Днепропетровской областной государственной администрации. Вас пришло более тысячи, но было уютно. Столько детей (под самых маленьких и до подростков) ко мне еще не приходили. Люблю вас", - сказала она.

Фото:скриншот поста (instagram.com/freimutolia)

Обратим внимание, что по информации самих чиновников, это была наиболее долгая автограф-сессия за последние года.

"Автограф-сессия самая длительная за наши три года работы. С 12:30 до 15:45 без минутки отдыха, Ольга подписывала книги, фотографировалась с детьми и заряжала позитивом всех вокруг", - сказала советник председателя ОГА Ольга Горб.

Фото: Фреймут презентовала новую книгу (instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут недавно анонсировала выход своего нового шоу "Оля", в котором разыскивает свои хейтеров. Она решила лично бороться со своими обидчиками и рассказала о новом проекте.

Также мы писали о том, что Оля Фреймут встретила своего обидчика и вручила ему цветы.

Ранее Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки.

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