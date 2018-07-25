"Ви прекрасні": Регіна Тодоренко показала відпочинок з коханим на Корсиці (фото)

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча знову дає грунт для чуток

Зараз відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, якій нещодавно її коханий, російський співак зробив пропозицію руки і серця, знаходиться на Корсиці. Зірка зробила нові пости на своїй сторінці в Instagram, де вона поділилася деякими кадрами із відпочинку.

"Відпочинок робить людей добрішими!" – підписала один із знімків знаменитість.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На іншій фотографії Регіна позує разом зі своїм коханим. Вона ніяк не підписала кадр, залишивши лише смайл серця, але підписникам телеведучої цього вистачило. Вони почали активно коментувати її фото, тому що вважають, що Регіна з Владом – одна з кращих зоряних пар.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Ви прекрасні", "Ви найкраща пара на світі", "Красива пара", "Хороші", "Як приємно дивитися на щасливих людей", "Боже, ви такі чарівні. Думаю, всі раді за тебе, за вас, що така щаслива", - написали фоловери в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Також нові фото послужили новим приводом для обговорення можливої вагітності провідною.

"Звичайно вагітна. Дуже рада за неї. Фото обрізані, на камеру тільки у вільних нарядах, груди налилися трохи. Я дуже рада за вас, Регіна", "Регіна, все і так зрозуміло, дуже раді за вас", "Видно і по цій фотці опуклий животик, вагітні зрозуміють", - прокоментували фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Співак також виклав нове фото з відпочинку з ведучою. На знімку, правда, він позує один.

"Іноді потрібно дуріти! Що ми тут і робимо!" – написав у публікації Влад.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Але в instagram-stories артист постарався на славу і буквально "завалив" свій аккаунт різними фотографіями з Корсики.

Скріншоти історій (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, російський співак Влад Топалов зробив пропозицію руки і серця своєї коханій, популярній українській телеведучій Регіні Тодоренко. Про це стало відомо зі сторінки ведучої в соцмережі.

Раніше ми повідомляли про те, що Регіна Тодоренко опублікувала знімок разом зі своїм обранцем, російським співаком Владом Топаловим, підкинувши приводів для чуток з приводу можливої вагітності.

Також Styler писав про те, що співведуча Сергія Притули в шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк похвалилася перед своїми instagram-шанувальниками стрункою фігурою. При цьому знімки були зроблені в Києві в житловому мікрорайоні Воздвиженка.

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