"Вибрав собі дівчину більш молодшу": друг Шнурова розповів про нову пасію співака

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Друг співака розповів, чому Шнурів не може зустрічатися з Акіньшиною

Скандально відомий російський співак Сергій Шнуров більш ніж два місяці тому розлучився зі своєю дружиною Матільдою. За цей час епатажному співаку приписувалися різні романи, в тому числі з Нікою Білоцерківською та Оксаною Акіньшиною. Друг артиста розповів, з ким насправді зустрічається Шнурів, передає Обозреватель.

Після розставання з Матільдою артист з'їхав з дому і зараз живе в різних елітних готелях Санкт-Петербурга. Співробітники одного з готелів помітили молоду дівчину, яка приходила до Шнурова.

"Якось до Сергія приходила молода дівчина – їй не більше двадцяти. Зовнішність звичайна, не сказав би, що сильно гарна. Вона чекала Шнурова на тротуарі поруч з готелем, у номер не піднімалася. Коли музикант вийшов, вони пішли гуляти", — згадує співробітник готелю Микола.

Підґрунтя таємниці привідкриває друг співака, музикант Стас Барецький:

"Я ж вам казав, нова дівчина Шнура - це бомба. Це відома молода блогерша, більше не можу нічого сказати. Скоро ви самі все дізнаєтеся".

До речі, нещодавно Шнуров публікував спільний знімок з російською блогеркою Оленою Шейдлиною, якій користувачі мережі дають на вигляд не більше 17-ти років.

"Я б хотів, щоб Серьога був разом з Акіньшиною – вона мені завжди подобалася. Але Оксана заміжня, у неї троє дітей. Серьога вибрав собі дівчину більш молодшу. Шнур багатий, відомий, знаменитий, його група "Ленінград" в топі, з ним захоче зустрічатися будь-яка дівчина", — додав він.

Нагадаємо, що лідер групи "Ленінград", епатажний Сергій Шнуров похвалився успіхами свого сина, 18-річного Аполлона.

Раніше Сергій Шнуров у віршах прокоментував зраду дружини, яка стала причиною розриву шлюбу.

До цього артист розкрив правду про розлучення з Матільдою.

Відео: (video.rbc.ua)