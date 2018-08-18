"Выбрал себе девушку помоложе": друг Шнурова рассказал о новой пассии певца

Фото: (instagram.com/shnurovs)

Друг певца рассказал, почему Шнуров не может встречаться с Акиньшиной

Скандально известный российский певец Сергей Шнуров более чем два месяца назад расстался со своей супругой Матильдой. За это время эпатажному певцу приписывались различные романы, в том числе с Никой Белоцерковской и Оксаной Акиньшиной. Друг артиста рассказал, с кем на самом деле встречается Шнуров, передает Обозреватель.

После расставания с Матильдой артист съехал из дому и сейчас живет в разных элитных гостиницах Санкт-Петербурга. Сотрудники одного из отелей заметили молодую девушку, которая приходила к Шнурову.

"Однажды к Сергею приходила молодая девушка – ей не больше двадцати. Внешность обычная, не сказал бы, что сильно красивая. Она ждала Шнурова на тротуаре рядом с гостиницей, в номер не поднималась. Когда музыкант вышел, они пошли гулять", — вспоминает сотрудник гостиницы Николай.

Подоплеку тайны приоткрывает друг певца, музыкант Стас Барецкий:

"Я же вам говорил, новая девушка Шнура - это бомба. Это известная молодая блогерша, больше не могу ничего сказать. Скоро вы все сами узнаете".

Кстати, недавно Шнуров публиковал совместный снимок с российской блогершей Еленой Шейдлиной, которой пользователи сети дают на вид не больше 17-ти лет.

"Я бы хотел, чтобы Серега был вместе с Акиньшиной – она мне всегда нравилась. Но Оксана замужем, у нее трое детей. Серега выбрал себе девушку помоложе. Шнур богатый, известный, знаменитый, его группа "Ленинград" в топе, с ним захочет встречаться любая девчонка", — добавил он.

Напомним, что лидер группы "Ленинград", эпатажный Сергей Шнуров похвастался успехами своего сына, 18-летнего Аполлона.

Ранее Сергей Шнуров в стихах прокомментировал измену жены, которая стала причиной разрыва брака.

До этого артист раскрыл правду о разводе с Матильдой.

Видео: (video.rbc.ua)