"Вибрала вже після народження": Лобода пояснила, чому дала дочці незвичайне ім'я

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода каже, що дочка більше схожа на тата

Опальна українська співачка Світлана Лобода зізналася, чому вибрала для молодшої дочки таке незвичайне ім'я.

"Ім'я дочці я вибрала вже після її народження. Я хотіла побачити дитину, познайомитися з нею і тільки тоді дати ім'я. Адже воно багато в чому визначає долю. Дочекалися її появи на світ, щоб запитати у доньки, чи згодна вона бути Тільдою. Вона була згодна", - говорить Світлана.

Співачка зізналася, що її донька більше схожа на батька, ніж на неї, але ім'я папи Тільди називати не стала.

За чутками, це соліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

"Вона не дуже на мене схожа. Більше вона схожа на тата. Дівчинка, слава Богу, спокійна, ну, наскільки це поняття взагалі застосовується дітям до року. Але я все одно сплю дуже мало, тому що відразу після пологів увійшла в активний робочий графік. Два дні на гастролях, після мчу додому, до дітей. Важкувато поки, але нічого, впораємося. Зате яке щастя - сім'я стала більшою, жити веселіше!" – підсумувала Лобода.

Нещодавно зірка вперше знялася у фотосесії з новонародженою дочкою Тільдою для чоловічого журналу "GQ Росія".

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Знімки малюка з'являться всередині журналу.

Так, на обкладинці видання співачка позує в чорному боді разом з донькою, яка, як повідомляється, лежить в колясці. Це фото Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що вже в кінці серпня доньці Лободи виповниться три місяці. Поява дівчинки на світ викликало чимало обговорень у ЗМІ.

До речі, раніше у мережі з'явилися знімки Світлани Лободи з молодшою дочкою.

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