Светлана Лобода вместе с новорожденной Тильдой появились на обложке модного журнала

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица показала младшую дочь

Известная певица Светлана Лобода, которая активно строит свою карьеру в России, появилась на обложке модного мужского журнала GQ.

Скриншот фото (super.ru)

На самой обложке появилась фотография артистки с детской коляской, в которой предположительно и находится двухмесячная Тильда.

Скриншот фото (gq.ru)

Известно, что внутри сентябрьского номера российской версии журнала будет опубликовано большое интервью Светланы Лободы, где она расскажет о своем материнстве и творческой карьере.

Скриншот фото (gq.ru)

Кстати, ранее в сети появились снимки Светланы Лободы с младшей дочерью.

Оказалось, что Тильда находится сейчас в Подмосковье. Сейчас Светлана Лобода гостит там в загородном доме своей бабушки вместе с обеими дочками – двухмесячной Тильдой и 7-летней Евой.

Артистка полностью посвятила себя материнству и отказывается от десятков заманчивых предложений о концертах и выступлениях на корпоративных вечеринках.

А также мы писали о том, что LOBODA поразила сеть фото в сексуальном наряде с глубоким декольте.

На снимке певица предстала в коротком платье черного цвета от украинского бренда LUVI, который работает со многими популярными знаменитостями, с откровенно глубоким декольте и черным поясом, которые выгодно подчеркнули ее фигуру.

Видео: РБК-Украина