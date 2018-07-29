"Дорослий і красивий": Притула показав фото з підрослим сином

Фото: (instagram.com/siriy_ua)

Шанувальники Сергія Притули похвалили його за належне виховання сина

У неділю Сергій Притула відправився на сімейний відпочинок. Про це він розповів у соціальній мережі Instagram, прикріпивши фотографію з сином. Користувачі соцмережі вважають, що хлопчик дуже підріс і погарнішав.

"Все! Відпустка!!! Притули бажають всім гарного настрою і летять назустріч хвилям!!!", — написав під фото шоумен.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/siriy_ua

До замітки український телеведучий прикріпив миле фото з сином.

Фото: (instagram.com/siriy_ua)

"Який хлопець вже дорослий і красивий! Вдалого відпочинку!", "Яке диво, дитина тримає в руках книгу, невже ще залишились такі діти в наш час?! Батькам респект за належне виховання!!!", "Ой... такі класні! Гарного відпочинку і прекрасної погоди!!!)", "Малий так на вас схожий", — написали користувачі мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/siriy_ua

Нагадаємо, що раніше Сергій Притула показав яскраве святкування дня народження. Шоумену виповнилось 37 років.

Раніше Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018.

До речі, український телеведучий Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в Instagram рідкісні кадри зі своїми рідними.

Відео: (video.rbc.ua)