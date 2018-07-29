"Взрослый и красивый": Притула показал фото с подросшим сыном

Фото: (instagram.com/siriy_ua)

Поклонники Сергея Притулы похвалили его за надлежащее воспитание сына

В воскресенье Сергей Притула отправился на семейных отдых. Об этом он рассказал в социальной сети Instagram, прикрепив фотографию с сыном. Пользователи соцсети считают, что мальчик очень подрос и похорошел.

"Все! Отпуск!!! Притули желают всем хорошего настроения и летят навстречу волнам!!!", — написал под фотографией шоумен.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/siriy_ua

К заметке украинский телеведущий прикрепил милое фото с сыном.

Фото: (instagram.com/siriy_ua)

"Какой парень уже взрослый и красивый! Удачного отдыха!", "Какое чудо, ребенок держит в руках книгу, неужели еще остались такие дети в наше время?! Родителям респект за надлежащее воспитание!!!", "Ой... классные такие! Хорошего отдыха и прекрасной погоды!!!)", "Малой так на вас похож", — написали пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/siriy_ua

Напомним, что ранее Сергей Притула показал красочное празднование дня рождения. Шоумену исполнилось 37 лет.

Ранее Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018.

Кстати, украинский телеведущий Сергей Притула опубликовал на своей странице в Instagram редкие кадры со своими родными.

Видео: (video.rbc.ua)