"Я курив там разом з ним": з'явилися невідомі деталі загибелі Zombie Boy

Фото: Рік Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Балкон, з якого випала зірка, був дуже небезпечним

Відомий у всьому світі манекенник Рік Дженест, більш відомий як Zombie Boy, міг загинути через необережне поводження на балконі. Про це повідомив продюсер зірки Карім Ледук, передає "HM media".

"Балкон на третьому поверсі, з якого він впав, був дуже небезпечним. Всього три тижні тому я курив там разом з ним. На балконі були дуже низькі перила, схожі на ті, які призначені для пожежників", - сказав він.

Більш того, за словами продюсера, який виступив від імені всієї сім'ї загиблого, Рік Дженест ніколи не скаржився на депресію. Доказом цього може бути щільний графік, який був розписаний у нього на наступний тиждень.

"Навряд чи він би навмисно підставляв свою команду", - підкреслив Ледук.

Нагадаємо, в Канаді покінчив з собою манекенник Рік Дженнест, більш відомий як Zombie Boy. Як виявилося, він залишив передсмертне послання на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Zombie Boy був знайдений мертвим. 32-річний Рік Дженест покінчив з собою. Модель знайшли в його квартирі в Монреалі. Radio-Canada повідомляє, що він страждав від психічного розладу.

Раніше ми писали про те, що померла зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

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